Ancora Valeri per il Napoli L’arbitro romano protagonista di sviste clamorose Ricordate cosa accadde contro il Milan?

CALCIO Napoli– Ancora Valeri per una partita del Napoli. Nel nuovo corso arbitrale di Trentalange c'è tanto di vecchio che avanza. La quarta designazione di Valeri per una gara del Napoli indica in maniera inequivocabile la scarsa considerazione che la Società Calcio Napoli ha in federazione e Lega. Alla Juventus non sarebbe mai accaduto un fatto del genere. Ne sa qualcosa La Penna dopo Juventus – Fiorentina del 23 dicembre 2020 (XIV giornata). Dopo Juventus – Fiorentina La Penna non ha più diretto in campionato per 5 giornate. Nelle ultime 18 giornate di campionato, 4 mesi, La Penna ha diretto soltanto 3 volte in Serie A (alla XX Napoli – Parma, XXI Fiorentina – Inter e Sassuolo – Bologna alla XXIII).

