Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “giovedì in commissione Affari costituzionali alla Camera partirà l'iter della proposta di legge per il voto ai fuorisede alle Regionali e Comunali, scritta dai costituzionalisti Bin e Curreri su impulso del comitato di giovani calabresi Peppe Valarioti". Lo annuncia in un video Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, insieme alla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Rivolgo un appello -aggiunge- a tutti coloro che studiano o lavorano fuori dal Comune di residenza. Unitevi in questa lotta per dare un segnale forte alla politica in modo tale che, davvero, si riesca a raggiungere questo obiettivo prima della prossima tornata delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “in commissione Affari costituzionali alla Camera partirà l'iter delladiper ilaialle Regionali e Comunali, scritta dai costituzionalisti Bin e Curreri su impulso del comitato di giovani calabresi Peppe Valarioti". Lo annuncia in un video Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, insieme alla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Rivolgo un appello -aggiunge- a tutti coloro che studiano o lavorano fuori dal Comune di residenza. Unitevi in questa lotta per dare un segnale forte alla politica in modo tale che, davvero, si riesca a raggiungere questo obiettivo prima della prossima tornata delle ...

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede' (2)... - TV7Benevento : Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede'... - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Far votare gli studenti fuori sede nelle città dove studiano, senza dover ritornare a casa, e questo già alle prossime a… - CollettivoVala1 : La nostra campagna #votosanodalontano continua. Il #voto ai #fuorisede può rigenerare la Democrazia. I #fuorisede d… - Ale__Tarantino : @mariannamadia @StefanoCeccanti @G_Innamorati @EnricoLetta @Deputatipd @g_brescia @sacurri PS: La proposta firmata… -