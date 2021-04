Amici, serale di oggi 24 aprile, nuova polemica Celentano – Cuccarini (Di sabato 24 aprile 2021) Ad Amici nel serale di oggi 24 aprile, la prima manche ha visto confrontarsi la squadra di Arisa e di Lorella Cuccarini con quella di Rudy Zerbi e della Celentano. Ma, prima di cominciare la battaglia per talenti, Rudy Zerbi aveva in serbo uno scherzo per Arisa. La prima sfida della serata è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano, ma, quest’ultima, ha avuto qualcosa da ridire con Lorella Cuccari. Ne è nata una polemica. Al ballottaggio finale è stato inviato Raffaele. Amici, serale di oggi 24 aprile, il guanto di sfida tra prof. Nella puntata serale di Amici di oggi 24 aprile a cominciare la battaglia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021) Adneldi24, la prima manche ha visto confrontarsi la squadra di Arisa e di Lorellacon quella di Rudy Zerbi e della. Ma, prima di cominciare la battaglia per talenti, Rudy Zerbi aveva in serbo uno scherzo per Arisa. La prima sfida della serata è stata vinta dalla squadra Zerbi-, ma, quest’ultima, ha avuto qualcosa da ridire con Lorella Cuccari. Ne è nata una. Al ballottaggio finale è stato inviato Raffaele.di24, il guanto di sfida tra prof. Nella puntatadidi24a cominciare la battaglia ...

Advertising

asquinii : Ruby si supera ad ogni puntata del serale #Amici20 #amici #petty7 #amici #ruby - ullalamenefrego : Descrivi il serale di amici con una foto: #amici20 - Nems___ : Non mi piace questo serale, il più tutto di tutte le edizioni di Amici, troppo tempo sprecato per stupidaggini #datecigiuliastabile - AnnaF64133461 : #raffanonmollare #amici #arisa #serale Raffaele sei spettacolare! ?????????????????? - stiIvnski : RT @RVDESERTXJ: capite che mi ha mollata per il serale di amici? -