Amici | Arisa contro Deddy

La prima manche del serale di Amici si è giocata tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro il team di Arisa e Lorella Cuccarini: le due coach sono risultate sconfitte, ma Arisa ha contestato l'assegnazione del punto decisivo a Deddy, difendendo l'esibizione del suo allievo Raffaele. Ancora una volta la prima manche del serale di Amici si è giocata tra la squadra di Rudy Zerbi

LuciaPetracca4 : @giacomourtis Arisa si' ok ma la sciacquetta con quel sorriso finto stampato in faccia? No dai ha fatto scadere Ami… - aldiladelmaree_ : RT @AngelaLomelo: Quando Arisa: 'Farà Mina in tonalità originale' E allora giustamente tu: #Amici20 #amici - g_abbo_ : Ci manca solo che Arisa dica che Raffaele è meglio di Tiziano Ferro e Amici può spegnere i riflettori #Amici20 - AngelaLomelo : Quando Arisa: 'Farà Mina in tonalità originale' E allora giustamente tu: #Amici20 #amici - Pia9919 : La rovina di Raffaele all’interno della scuola di Amici é stata quella di avere come insegnante Arisa #Amici20 -