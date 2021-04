Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della sesta puntata (serale) (Di sabato 24 aprile 2021) Questa sera, sabato 24 aprile 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la sesta puntata del serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla sesta serata nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Nel sesto serale di Amici 2021 a rischiare l’eliminazione (una sola e non due) sarà un allievo. Secondo quando scritto da Il Vicolo delle news, a scontrarsi nella lotta finale sono stati Deddy, Raffaele e ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) Questa sera, sabato 24 aprile, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda ladeldi, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte lesullaserata nel dettaglio.Nel sestodia rischiare l’eliminazione (una sola e non due) sarà un allievo. Secondo quando scritto da Il Vicolo delle news, a scontrarsi nella lotta finale sono stati Deddy, Raffaele e ...

