Amici 20 | Martina Miliddi ha iniziato a seguire Stefano De Martino

La ballerina partecipante ad "Amici" 20, Martina Miliddi, è stata eliminata l'ultima puntata del talent show andato in onda la scorsa settimana. E' sempre stata molto criticata, soprattutto per il suo talento non riconosciuto. E' una ballerina di latinoamericano ma la Celentano ha sempre sostenuto che non sapesse fare bene nemmeno il suo stile.

