Amici 20, lo scatto del passato di Arisa: “Sono cresciuta…” | Foto emozionante (Di sabato 24 aprile 2021) Spunta una Foto del passato di Arisa sui social. “Sono scresciuta…”, scrive la prof. di Amici. Avete visto lo scatto emozionante? Arisa (Getty Images)Senza dubbio una delle artiste più amate di sempre, Arisa ne ha fatta di strada! Dal Festival di Sanremo vinto nel 2019 con Sincerità, brano che la fa primeggiare nelle “Nuove proposte”, oggi Arisa è una delle insegnanti di Amici. Il talent di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5, vede un parterre di insegnanti di tutto rispetto: da Lorella Cuccarini ad Alessandra Celentano, passando per Rudy Zerbi e la cantante ligure. Ospiti della puntata di stasera, invece, due personaggi imperdibili: la cantante Annalisa e il comico ... Leggi su altranotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Spunta unadeldisui social. “”, scrive la prof. di. Avete visto lo(Getty Images)Senza dubbio una delle artiste più amate di sempre,ne ha fatta di strada! Dal Festival di Sanremo vinto nel 2019 con Sincerità, brano che la fa primeggiare nelle “Nuove proposte”, oggiè una delle insegnanti di. Il talent di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5, vede un parterre di insegnanti di tutto rispetto: da Lorella Cuccarini ad Alessandra Celentano, passando per Rudy Zerbi e la cantante ligure. Ospiti della puntata di stasera, invece, due personaggi imperdibili: la cantante Annalisa e il comico ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 lo scatto del passato di Arisa: “Sono cresciuta…” Foto emozionante - #Amici #scatto #passato #Arisa: #“S… - WillDormer_ : @Basarab_ Graduerei esserlo, veramente. Tu no? Cosa ne pensi @scatto_da_fermo (per cui ti chiedo di pensare ad un n… - febo32 : Birra Taralli e Amici, ma manca nella foto @mirko.dl autore dello scatto . . . . #amicidaunavita #amici #friends… - Zenitsu_karmgdr : @Sasukee_Karmgdr *gira la testa di scatto guarda dall'altra parte* NO CERTO, È PERCHÉ SIAMO AMICI - Lydia14970 : RT @Lydia14970: Questo scatto si chiama Siamo amici #prelemi -