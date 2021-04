Amici 20: Giulia vittima di bullismo dopo Ti lascio una canzone, il racconto della mamma (Di sabato 24 aprile 2021) Mentre i fan di Giulia Stabile, la ballerina di Amici 20, si stanno scatenando per ottenere che si esibisca di più durante il serale, la mamma racconta del bullismo subito. E’ dolcissima Giulia e il suo talento emoziona sempre. E’ timida ma è determinata e quando balla si trasforma, entra in un’altra dimensione, per poi concludere sempre con il suo sorriso. Difficile immaginare che il suo passato sia stato complicato, doloroso, perché vittima di bulli. La madre di Giulia Stabile ha raccontato a DiPiù cosa è accaduto qualche anno fa dopo la partecipazione della figlia a Ti lascio una canzone, il talent di Antonella Clerici. Le parole della signora Susi Castaner sono forti. Aveva solo 11 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 aprile 2021) Mentre i fan diStabile, la ballerina di20, si stanno scatenando per ottenere che si esibisca di più durante il serale, laracconta delsubito. E’ dolcissimae il suo talento emoziona sempre. E’ timida ma è determinata e quando balla si trasforma, entra in un’altra dimensione, per poi concludere sempre con il suo sorriso. Difficile immaginare che il suo passato sia stato complicato, doloroso, perchédi bulli. La madre diStabile ha raccontato a DiPiù cosa è accaduto qualche anno fala partecipazionefiglia a Tiuna, il talent di Antonella Clerici. Le parolesignora Susi Castaner sono forti. Aveva solo 11 ...

