(Di sabato 24 aprile 2021)di20 è statadiquando era molto piccola. La dolorosa confessione arriva dallaSusi Castaner intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù.20,dila“A causa della sua passione per la danza, è statadi gravissimi episodi di,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

matteosalvinimi : Buon sabato da Palermo, Amici. Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di per… - lumberjack2303 : RT @itsma00: Stanca di queste faide inutili tra i fan di Giulia e quelli di Serena e Alessandro. Sono l'unica persona a cui piacciono tutt… - percipiscogsepp : prelieve fatemi un favore grande non fate domande su giulia nella diretta twitch .... diventerebbe tutto imbarazzan… - blogtivvu : Amici 20, Giulia Stabile vittima di bullismo: parla la mamma e racconta un doloroso episodio… - MARIO83733913 : RT @Lepazzedigiuep1: NELLA DIRETTA EVITATE DOMANDE SU GIULIA È UNA DIRETTA TRA AMICI E SI PARLA DI SPORT, PIERPAOLO È INTERESSANTE ANCHE SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Giulia

Corriere dello Sport.it

... chi sarò eliminato questa sera?2021, polemiche perStabile e Alessandro Una delle allieve che si esibirà meno durante la sesta puntata del serale di2021 saràStabile. Gli ...ELIMINATO2021 SERALE E PAGELLE/ Martina out,è il meglio della puntata ARISA E LORELLA CUCCARINI: ', MACCHINA PERFETTA' Per Lorella Cuccarini , poi, si tratta di un ritorno al ...Amici 20, Giulia Stabile vittima di bullismo: parla la mamma e racconta un doloroso episodio della vita di sua figlia, le sue parole.Continua a far discutere il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro con altri due amici. Dopo le durissime ...