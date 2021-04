Amici 20, Giulia Stabile vittima di bullismo: il racconto della madre (Di sabato 24 aprile 2021) Giulia vittima DI GRAVI EPISODI DI bullismo Una delle ballerine di Amici 20, Giulia Stabile, è stata vittima di bullismo. La madre racconta al settimanale Dipiù un episodio in particolare di bullismo, di quando Giulia era ancora molto piccola. LEGGI ANCHE Amici 20, LE ANTICIPAZIONI della SESTA PUNTATA: Giulia E LE POLEMICHE DEI FAN Giulia HA UNA CRISI AD Amici Giulia Stabile è una delle ballerine di questa edizione di Amici. Scelta fin dall’inizio dalla coach Veronica Peparini, il suo percorso nelle puntate del serale va a gonfie vele. Nonostante ciò, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021)DI GRAVI EPISODI DIUna delle ballerine di20,, è statadi. Laracconta al settimanale Dipiù un episodio in particolare di, di quandoera ancora molto piccola. LEGGI ANCHE20, LE ANTICIPAZIONISESTA PUNTATA:E LE POLEMICHE DEI FANHA UNA CRISI ADè una delle ballerine di questa edizione di. Scelta fin dall’inizio dalla coach Veronica Peparini, il suo percorso nelle puntate del serale va a gonfie vele. Nonostante ciò, ...

Advertising

matteosalvinimi : Buon sabato da Palermo, Amici. Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di per… - ilaria74903773 : RT @giulia86041584: La diretta di stasera di Pier sarà sul calcio se volete parlare di coppia o di Giulia, lasciate stare e guardate amici… - ASangiulia : RT @_amicifanpage__: x:”cosa fai nella vita?” io:” ah no nulla, difendo solo giulia stabile dagli haters che credono di sapere tutto mentr… - haveyouwornwigs : RT @Maryyyy53845168: Non sapevo che amici fosse una gara di followers. E non sapevo che avere tanti followers fosse sinonimo di talento o i… - sonovalezi : RT @itsma00: Stanca di queste faide inutili tra i fan di Giulia e quelli di Serena e Alessandro. Sono l'unica persona a cui piacciono tutt… -