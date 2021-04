Amici 20, Arisa si esibisce e lascia tutti senza parole: “Tra le migliori voci italiane” – FOTO (Di domenica 25 aprile 2021) E’ una prova decisiva per l’esito dell’ultima sfida e Arisa si schiera con Alessandro. L’esibizione di accompagnamento della cantante è meravigliosa. Cosa è successo Alessandro balla a Amici 20 (FOTO… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 aprile 2021) E’ una prova decisiva per l’esito dell’ultima sfida esi schiera con Alessandro. L’esibizione di accompagnamento della cantante è meravigliosa. Cosa è successo Alessandro balla a20 (… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

ali9777305968 : Arisa appena ha saputo che l'eliminato è Raffaele #Amici20 #Amici2020 #amici - tempoweb : #RudiZerbi esagera #Arisa si infuria Lo scherzo da panico al serale #amici - Valenti11092692 : @AmiciUfficiale come si può eliminare l'unico cantante che canta davvero!!!! Ma siete pazzi? Amici quest'anno una d… - ____blackbird : Deddy comunque è un Amici Assassin, vai in sfida con lui, ti secca. Ciao Raffaele! Trova la tua strada vocale E ST… - ivaincompresa : “Sto parlando più con te perché quello che deve uscire è Raffaele” Arisa in questo momento: #Amici -