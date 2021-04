Ambiente e diversità sono roba nostra: non lasciamoli agli squali globalisti (Di sabato 24 aprile 2021) Ambiente, diversità, integrazione. Quante volte sentiamo ripetere queste parole nell’omelia quotidiana dei grandi media? A furia di sentirle uscire dalla bocca dei peggiori giullari di corte e dei più feroci rappresentanti dell’attuale sistema, abbiamo finito per fare un grande errore: credere che non ci appartengano. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021 Eppure, ad un’analisi più approfondita, risulta evidente che la difesa dell’Ambiente, l’esaltazione della diversità e la reale integrazione siano concetti nostri, non loro. Il mondo sovranista e identitario deve reclamarli, non abbandonarli. Siamo noi ad aver piantato il seme, siamo noi ad aver permesso che germogliasse, ed ora stiamo lasciando che i globalisti colgano il fiore, decretando «questo è mio». Per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021), integrazione. Quante volte sentiamo ripetere queste parole nell’omelia quotidiana dei grandi media? A furia di sentirle uscire dalla bocca dei peggiori giullari di corte e dei più feroci rappresentanti dell’attuale sistema, abbiamo finito per fare un grande errore: credere che non ci appartengano. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021 Eppure, ad un’analisi più approfondita, risulta evidente che la difesa dell’, l’esaltazione dellae la reale integrazione siano concetti nostri, non loro. Il mondo sovranista e identitario deve reclamarli, non abbandonarli. Siamo noi ad aver piantato il seme, siamo noi ad aver permesso che germogliasse, ed ora stiamo lasciando che icolgano il fiore, decretando «questo è mio». Per ...

