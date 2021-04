Alti valori di ossido di etilene | gli integratori alimentari fermati | ecco il prodotto che vi mette a rischio

(Di sabato 24 aprile 2021) Un avviso di sicurezza pubblicato dal ministero della Salute, che avverte circa i rischi correlati agliHerbaClean e all'alimento per fini medici speciali BariNutrics NutriTotal Vanille. Ilè legato, spiegano dal dicastero, alla "presenza dididiin Psyllium", come riporta il fattoalimentare.it. Di seguito, i dettagli dei due prodotti interessati dall'avviso di sicurezza: - BariNutrics NutriTotal Vanille, con il numero di lotto 2102585 e la data di scadenza 01/2/2023 - HerbaClean, con il numero di lotto 2101884 e la data di scadenza 01/12/2022. Per inciso, la presenza didineglima anche in altri prodotti a base di ...

MBignodes : @Oldboy_AL @SkySport A me qua di ridicolo mi risultano solo le tue arrampicate olimpioniche sugli specchi. Io non h… - LuBlue94 : Ovviamente ci tengo a dire che sono voti basati su standard amiciani generici(cioè paragone anche con vecchi concor… - marinelli_franz : RT @Anpinazionale: L'adesione della CISL 'Una iniziativa che ci deve vedere fortemente mobilitati a ricordare il sacrificio degli eroi del… - BrunoFerraro_ : RT @Anpinazionale: L'adesione della CISL 'Una iniziativa che ci deve vedere fortemente mobilitati a ricordare il sacrificio degli eroi del… - KersevanRoberto : @andreabarolini @Valori_it @gonufrio @wganapini @Greenpeace_ITA I 58 reattori 'storici' EdF sono costati 2200 Euro/… -

Ultime Notizie dalla rete : Alti valori

Il Tirreno

Gli epidemiologi consigliano però cautela perché i rischi sono ancora. L'Umbria, come il resto ... in quanto l'incidenza in termini diassoluti resta alta. Resta, inoltre, attuale la ...Un'iniziativa che ci deve vedere fortemente mobilitati, anche in questa stagione difficile per tutto il Paese, a ricordare il sacrificio degli eroi della Resistenza ed a tenere sempre...2' di lettura 24/04/2021 - È ancora forte l’eco dei valori che spinsero 78 anni fa i tre pesaresi Guido Canestrari, Alfredo Lisotti e Ruggero Cagnazzo a salvare tre ufficiali inglesi rischiando la vit ...(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Difficile restare indifferenti di fronte all'accusa dell'ONU di aver ignorato il drammatico grido di aiuto, di soccorso, lanciato da circa 130 migranti, stipati su un gommone ...