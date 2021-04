Alpinestars GP Pro V2 | la tuta ergonomica dalle elevate prestazioni

(Di sabato 24 aprile 2021) La nuovain pelle di bovino GP Pro V2 vanta un design anatomico volto a garantire le massimeed un eccellente comfort in pista o su strada. LaGP Pro V2 è disponibile nelle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alpinestars Pro

Moto.it

La nuova tuta in pelle di bovino GPV2 vanta un design anatomico volto a garantire le massime prestazioni ed un eccellente comfort in pista o su strada. La tuta GPV2 è disponibile nelle colorazioni Black/Bright Green, Black/Gray/Red Fluorescent, Black/Metal Gray/Yellow Fluorescent e Black/White. Taglie dalla 46 alla 58. Il prezzo è di 1.699,95 dollari, al ...I prodotti che consigliamo: Giacca da moto A -, la più venduta su Amazon La qualità Dainese: ... 4 pezzi Docooler, Moto Knee Pad Motor Racing Protectwear Paraschiena per motoPettorina ...