Addio Milva | ‘La Rossa’ | la celebre cantante si è spenta all’età di 82 anni

(Di sabato 24 aprile 2021) Il mondo della musica piange la scomparsa di: laconosciuta anche come ‘Laè passata a miglior vitadi 82. La notizia arriva dal portale La Repubblica. Il mondo della musica è in lutto: è passata a miglior vita, ‘Ladella canzone italiana. Si èL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

. La 'Rossa', come la sua famosa fulgida chioma di capelli ramati, è morta a 82 anni: da tempo aveva perso la coscienza del tempo e della memoria, viveva nella casa di via Serbelloni, ...Aveva 84 anni, vivace animatrice della vita culturale. Lascia il marito e le ...È morta Milva, addio alla "Rossa" della musica italiana. Milano - La cantante da tempo si era ritirata dalle scene e viveva nella sua casa nel cuore della città ...Addio a Milva. La “Rossa”, come la sua famosa fulgida chioma di capelli ramati, è morta a 82 anni: era malata da tempo. Milva, all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, era nata a Goro il 17 luglio del 1939.