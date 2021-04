Addio a Milva | la “Rossa” della canzone italiana

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) È morta. La cantante e attrice teatrale aveva 81 anni e viveva a Milano. Nata Maria Ilva Biolcati, ma nota col soprannome di “La Pantera di Goro”, dalla città natale, o “La”, per il colore di capelli, da tempo era lontana dalle scene dopo essere stata protagonista dei palcoscenici nazionali e internazionali. Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato (dopoe dintorni del 1982 e Svegliando l’amante che dorme del 1989), intitolato “Non conosco nessun Patrizio” e balzato immediatamente nella top 20 dei dischi più venduti in Italia, aveva annunciato il suoalle scene, dopo mezzo secolo di palcoscenico. «Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e memorabile al ...