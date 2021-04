Addio a Milva | la rossa della canzone italiana La chiamavano la pantera di Goro video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 aprile 2021) È morta. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Era malata da tempo e da anni era lontana dalle scene. Laladi, nell’epoca in cui alcune cantanti avevano appellativi “animaleschi”. Erano gli anni in cui rivaleggiava con l’aquila di Ligonchio (Iva Zanicchi) e la tigre di Cremona (Mina). Da tempo Maria Ilva Biolcati, questo il suo nome dietro lo pseudonimo, aveva perso coscienza del tempo ememoria. Viveva nella casa di via Serbelloni, pieno centro di Milano, con l’assistente Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. LEGGI ANCHE Iva Zanicchi al vetriolo con Lilli Gruber: «Ne ha di lingue in bocca quella lì...» I servizi segreti spiavano Lucio Battisti: così nasce la leggenda sui finanziamenti alla ...