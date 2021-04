Addio a Milva | il mondo della musica e della cultura è in lutto

Leggi su velvetmag

È morta. Cantante e attrice, aveva 82 anni. Sofisticata interprete prediletta di autori, registi e compositori come Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato e Vangelis, Luciano Berio ed Ennio Morricone, si è divisa trae teatro. Nel 2010 aveva abbandonato le scene. La grandeera detta storicamente la "Pantera di Goro", così soprannominata dalla sua città natale, in provincia di Ferrara. Si è spenta nella sua casa nel centro di Milano., pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939. È stata una storica interpretecanzone italiana, ha riscosso un successo mondiale ottenendo particolare consenso, oltre che in Italia, anche in Germania. Notizia in aggiornamento