Addio a Milva | dietro il successo il grande dolore | una vita segnata da due terribili lutti

(Di sabato 24 aprile 2021) Morte di, l’intramontabile Pantera di Goro. Muore a 81 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana. Unafin dai primordi da un incontro, quello con il discografico Maurizio Corgnati, poi divenuto marito e padre di Martina, unica figlia della cantante. Un microcosmo sentimentale ed emotivo di, costellato da perdite continue, tra nuovi inizi e dolorosi addii. La fine di un matrimonio ha poi segnato un altro decisivo incontro, quello con Mario Piave, ma non solo, anche quello con l’attore Luigi Pistilli. Il primo, assassinato con cinque colpi di pistola, mente il secondo morto suicida nel 1996. Un filo rosso invisibile segnato dalla perdita, nelladi una cantante che ha scritto pagine interminabili nella storia della musica italiana.. La Rossa, La ...

chetempochefa : Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - GassmanGassmann : Addio a Milva. RIP.???? - Adnkronos : ++È morta #Milva, addio alla ‘rossa’ della musica italiana++ - eleitaliana : RT @chetempochefa: Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - JoIloveJu : RT @chetempochefa: Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Milva

. Pantera sì, ma più che di Goro per graffiare e sbranare la vita. Una vita che altrimenti sfugge, passa senza accorgersene, lasciando l'idea di non aver vissuto.alla pantera di Goro". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricordanel giorno della sua scomparsa. 'Conscompare un'interprete raffinata e straordinaria. Una voce ...La vita di Milva è stata caratterizzata da amori tormentati. Si sposò un'unica volta, nel 1961, con il regista Maurizio Corgnati, 22 anni più grande di lei, dalla cui unione nacque la figlia Martina.Con oltre 50 anni di carriera tra musica e teatro alle spalle, protagonista della scena musicale degli anni '70 e oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo, Milva è stata una delle interpreti piu' ...