Ad Arese ski dome possibile volano per turismo sportivo

(Di sabato 24 aprile 2021) Si prospettano nuovi e importanti sviluppi per l’iter che porterà alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dell’area ex Fiat-Alfa Romeo, situata tra i comuni di, Lainate e Garbagnate Milanese, dove è in progetto un palazzo dello sci (ski). È stato, infatti, approvato, dalla Giunta regionale della Regione Lombardia l’aggiornamento dell’atto integrativo all’Accordo di Programma mirato alla riqualificazione complessiva dell’intera area. “Con questo atto – ha spiegato Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione – riparte l’iter relativo alla stipula dell’Atto integrativo all’accordo di programma tra Regione Lombardia e tutti gli enti interessati alla riqualificazione e reindustrializzazione dell’area. A livello operativo – ha sottolineato l’assessore Bolognini – il primo passo ...