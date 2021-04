Achille Lauro | «A Sanremo ho apprezzato Mihajlovic | icona della mia Lazio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 aprile 2021) Il cantanteha parlatosua passione per il calcio esua ammirazione per Sinisa, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportweek, si è raccontato a cuore aperto e ha parlatosua passione per lae dei suoi idoli quando era bambino. Queste le sue parole. PASSIONI E OBIETTIVI – «Chi mi ha colpito dei personaggi sportivi presenti a? Sinisa, se non altro perché è stata una di quelle icone del mio passato calcistico, quando seguivo la». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.