Achille Lauro a Felicissima Sera, da Rolls Royce versione Fiat Punto al bacio con Pio D'Antini

Achille Lauro a Felicissima Sera non si prende troppo sul serio. C'è da aspettarsi, infatti, che quando si entra nel mondo di Pio e Amedeo ogni lezione di stile deve essere accantonata a favore della gag e della sguaiatezza. Lauro De Marinis si è di nuovo messo in pista con la pubblicazione di Lauro, il nuovo album uscito il 16 aprile che lo ha riconfermato come fenomeno nazionale. Da mesi Lauro è uno degli artisti più chiacchierati dopo un 2020 già intenso: quest'anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come super ospite, presentando 5 quadri ricchi di ospiti e mettendo in scena una performance art rock che ha dato un'ulteriore spinta alla sua notorietà. Pio e Amedeo lo accolgono e lo fanno cantare ma Rolls Royce, il ...

