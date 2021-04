Accusa di corruzione | arrestati giudice ed avvocato di Bari Provvedimenti anche nei confronti di esponenti della criminalità organizzata

Leggi su noinotizie

(Di sabato 24 aprile 2021) IlGiuseppe De Benedictis e l’Giancarlo Chiariello sono statidai carabinieri. Secondo l’condotta dalla procura di Lecce, su richiestadirezione distrettuale antimafia, il magistrato barese ed il legale devono rispondere di. In particolare, stando alla contestazione, in cambio di mazzette ilfavoriva l’esito di procedimenti riguardanti assistiti da Chiariello.vengono notificati dai carabinieriad. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: In data odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno eseguito ...