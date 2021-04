Accordo Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Bonavitacola: “Stupiscono parole Di Maio” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Di Maio sostiene che a Napoli è pronto l’Accordo fra Centrosinistra e Movimento 5 Stelle. A fronte di uscite stupefacenti ricordiamo che nei giorni scorsi il Pd e le forze della coalizione uscita vittoriosa alle recenti elezioni regionali hanno avuto incontri ampi per verificare in primis le necessarie coerenze programmatiche. Fin qui il risultato sono state risposte fumose e totale mancanza di coerenza nei comportamenti“. Lo afferma il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola, commentando alcune dichiarazioni del ministro degli esteri. “Non si comprende – spiega Bonavitacola – la sostanza delle esternazioni di Di Maio, peraltro in caduta di credibilità per il silenzio mantenuto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Disostiene che a Napoli è pronto l’fra. A fronte di uscite stupefacenti ricordiamo che nei giorni scorsi il Pd e le forze della coalizione uscita vittoriosa alle recenti elezioni regionali hanno avuto incontri ampi per verificare in primis le necessarie coerenze programmatiche. Fin qui il risultato sono state risposte fumose e totale mancanza di coerenza nei comportamenti“. Lo afferma il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio, commentando alcune dichiarazioni del ministro degli esteri. “Non si comprende – spiega– la sostanza delle esternazioni di Di, peraltro in caduta di credibilità per il silenzio mantenuto ...

Advertising

anteprima24 : ** Accordo #Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Bonavitacola: 'Stupiscono parole Di Maio' **… - LoredanaSensi : RT @marodri: Mi piace essere d'accordo con @GP_ArieteRosso non solo per Bologna e il PD ma in generale per il centrosinistra le primarie co… - EBmonza : RT @marodri: Mi piace essere d'accordo con @GP_ArieteRosso non solo per Bologna e il PD ma in generale per il centrosinistra le primarie co… - CagliEdoardo : RT @marodri: Mi piace essere d'accordo con @GP_ArieteRosso non solo per Bologna e il PD ma in generale per il centrosinistra le primarie co… - davicapasso : RT @marodri: Mi piace essere d'accordo con @GP_ArieteRosso non solo per Bologna e il PD ma in generale per il centrosinistra le primarie co… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Centrosinistra L'opposizione non molla: "Nuovo ospedale sia completamente pubblico" ...la Regione si confronti carte alla mano con il Ministero della Salute per definire un nuovo Accordo ... Come Sindaci del centrosinistra dei Comuni della provincia, per affrontare il tema del nuovo ...

Elezioni 2021, il centrodestra si allarga con 'Vimercate e BuonSenso'. E poi ci sono due liste fantasma "L'accordo di correre insieme " si legge nella nota diffusa venerdì 23 aprile della coalizione di ... La coalizione di centrosinistra è pronta da febbraio con il suo candidato sindaco Francesco Cereda ...

Pd-M5S, Roma e Napoli non sono più legate: avanza il dem Manfredi ilmattino.it Accordo Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Bonavitacola: “Stupiscono parole Di Maio” Napoli – “Di Maio sostiene che a Napoli è pronto l’accordo fra Centrosinistra e Movimento 5 Stelle. A fronte di uscite stupefacenti ricordiamo che nei giorni scorsi il Pd e le forze della coalizione u ...

L'opposizione non molla: "Nuovo ospedale sia completamente pubblico" I consiglieri di opposizione, insieme a consiglieri regionali e sindaci di centrosinistra, hanno messo in atto un presidio davanti all´ingresso di quello che era il cantiere. Lunedì ci sarà il consigl ...

...la Regione si confronti carte alla mano con il Ministero della Salute per definire un nuovo... Come Sindaci deldei Comuni della provincia, per affrontare il tema del nuovo ..."L'di correre insieme " si legge nella nota diffusa venerdì 23 aprile della coalizione di ... La coalizione diè pronta da febbraio con il suo candidato sindaco Francesco Cereda ...Napoli – “Di Maio sostiene che a Napoli è pronto l’accordo fra Centrosinistra e Movimento 5 Stelle. A fronte di uscite stupefacenti ricordiamo che nei giorni scorsi il Pd e le forze della coalizione u ...I consiglieri di opposizione, insieme a consiglieri regionali e sindaci di centrosinistra, hanno messo in atto un presidio davanti all´ingresso di quello che era il cantiere. Lunedì ci sarà il consigl ...