75 anni della Repubblica: essere italiana negli anni Sessanta (Di sabato 24 aprile 2021) Le italiane degli anni 60. I balli, i matrimoni sfarzosi e gli abiti lunghi. Poi le gonne si accorciano, arrivano i jeans, si finisce nelle cantine a parlare di politica. Soffia il vento rivoluzionario, per le strade si riversano i giovani che reclamano il cambiamento. Lina Sotis, giornalista e scrittrice che attraversa la vita con humour sottile, ci racconta la sua metamorfosi, da "signorina" dell'alta borghesia romana a femminista della prima ora.

