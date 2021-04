25 aprile: vittime Marocchinate, 'Toma esalta gesta goumier, venga 18/05 a giorno ricordo' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha rilasciato un comunicato stampa in vista del 25 aprile, dove sono esaltate le gesta, tra gli altri, dei soldati 'algerini, tunisini, senegalesi e goumier marocchini di etnia berbera – sostiene Toma - uniti contro la barbarie e per dare all'Italia le libertà negate dal ventennio fascisti'. Peccato che i soldati coloniali francesi, e in particolare i goumier marocchini, si siano macchiati di innumerevoli casi di stupro, violenza e ruberie ai danni della popolazione civile italiana, anche in territorio molisano”. Lo afferma il presidente dell'Associazione Nazionale vittime delle Marocchinate, Emiliano Ciotti. “Il presidente Toma dimentica o ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione Molise, Donato, ha rilasciato un comunicato stampa in vista del 25, dove sonote le, tra gli altri, dei soldati 'algerini, tunisini, senegalesi emarocchini di etnia berbera – sostiene- uniti contro la barbarie e per dare all'Italia le libertà negate dal ventennio fascisti'. Peccato che i soldati coloniali francesi, e in particolare imarocchini, si siano macchiati di innumerevoli casi di stupro, violenza e ruberie ai danni della popolazione civile italiana, anche in territorio molisano”. Lo afferma il presidente dell'Associazione Nazionaledelle, Emiliano Ciotti. “Il presidentedimentica o ...

Advertising

virginiaraggi : Il 17 Aprile di 77 anni fa avvenne il rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste. Roma non dime… - OfficialGurglin : RT @giubileif: Il 24 aprile 2021 ricorre il 106esimo anniversario del #genocidioarmeno, il “Mets Yeghern”, più di un secolo da quando l’Imp… - PinellaAllibrio : RT @santegidionews: Lunedì #26aprile, Sant'Egidio prega in memoria dei migranti vittime del naufragio in Libia. Garantire il salvataggio in… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania, il bollettino: 2.012 positivi e 45 vittime - moas_it : RT @DanielaPompei: Lunedì 26 aprile, Sant'Egidio prega in memoria dei migranti vittime del naufragio in Libia. Garantire il salvataggio in… -