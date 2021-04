25 aprile: Prc aderisce a 'Strade di Liberazione' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Rifondazione comunista anche nel 2021 condividerà il 25 aprile con l'Anpi. Aderiamo a 'Strade di Liberazione', l'iniziativa che invita a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate a donne e uomini antifasciste/i e partigiane/i. Cominceremo a Roma deponendo fiori in memoria della nostra compagna Tina Costa. Lo faremo avendo nel cuore il ricordo di compagne care come Lidia Menapace, Carla Nespolo e Rossana Rossanda scomparse nei mesi scorsi. Ricordiamo agli anticomunisti che la maggior parte degli antifascisti e dei partigiani a cui sarà dedicato un fiore erano comuniste/i, come lo furono la stragrande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale fascista e dei caduti nella Guerra di Liberazione. Questo 25 aprile sarà segnato dall'amarezza di aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Rifondazione comunista anche nel 2021 condividerà il 25con l'Anpi. Aderiamo a 'di', l'iniziativa che invita a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate a donne e uomini antifasciste/i e partigiane/i. Cominceremo a Roma deponendo fiori in memoria della nostra compagna Tina Costa. Lo faremo avendo nel cuore il ricordo di compagne care come Lidia Menapace, Carla Nespolo e Rossana Rossanda scomparse nei mesi scorsi. Ricordiamo agli anticomunisti che la maggior parte degli antifascisti e dei partigiani a cui sarà dedicato un fiore erano comuniste/i, come lo furono la stragrande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale fascista e dei caduti nella Guerra di. Questo 25sarà segnato dall'amarezza di aver ...

