25 Aprile, la Festa della grande menzogna: antifascismo e democrazia non sono sinonimi (Di sabato 24 aprile 2021) Tre quarti e oltre di secolo dovrebbero bastare a far rileggere gli eventi della storia senza la lente deformante di ideologie, sentimenti e risentimenti. Soprattutto quando il decorrere del tempo, più che levigarli, quegli stessi eventi finisce per avvolgerli ancor di più in nubi tossiche e zone d’ombra. Al di là delle celebrazioni ufficiali, è esattamente quel che sta accadendo alla Festa del 25 Aprile giunta al suo 76° anniversario in veste di mito sempre più avvizzito e divisivo. E non certo perché insidiato da inesistenti «fascismi di ritorno», utili solo a fornire traballanti alibi a chi ha talmente interesse a tenere incagliata l’Italia nel tunnel del suo inestinguibile dopoguerra da trovare più conveniente arredarlo che percorrerlo. Fuor di metafora, è sempre più evidente che la retorica della Resistenza è da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Tre quarti e oltre di secolo dovrebbero bastare a far rileggere gli eventistoria senza la lente deformante di ideologie, sentimenti e risentimenti. Soprattutto quando il decorrere del tempo, più che levigarli, quegli stessi eventi finisce per avvolgerli ancor di più in nubi tossiche e zone d’ombra. Al di là delle celebrazioni ufficiali, è esattamente quel che sta accadendo alladel 25giunta al suo 76° anniversario in veste di mito sempre più avvizzito e divisivo. E non certo perché insidiato da inesistenti «fascismi di ritorno», utili solo a fornire traballanti alibi a chi ha talmente interesse a tenere incagliata l’Italia nel tunnel del suo inestinguibile dopoguerra da trovare più conveniente arredarlo che percorrerlo. Fuor di metafora, è sempre più evidente che la retoricaResistenza è da ...

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Festa Mattarella: "Contro pandemia rinascita e coesione nazionale" ... in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo ...

Buon compleanno Hubble, ecco le sue immagini più belle ... lanciato il 24 aprile 1990 e destinato a cambiare per sempre la nostra conoscenza dell'Universo. La festa prosegue anche sul web, con l'hashtag #Hubble31, una serie di Gif animate e un'applicazione ...

25 Aprile: festa della liberazione, che cos'è Io Donna “Mamma sei il mio arcobaleno”: asta solidale per la ricerca sul Gene Piga Molti artisti, hobbysti, makers e commercianti hanno realizzato le proprie creazioni e le hanno messe a disposizione di una buona causa in occasione della festa della mamma. Fino al 28 aprile questi o ...

Barbagallo: “Libereremo la Sicilia dal governo Musumeci” Il segretario del Pd siciliano Barbagallo traccia il perimetro della coalizione: dalla sinistra, passando dai dem e dal M5s, fino ai moderati ...

