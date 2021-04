25 aprile: il racconto del giorno della Liberazione (Di sabato 24 aprile 2021) La guerra dell'Italia contro il nazifascismo non terminò il 25 aprile 1945. In questo giorno si verificò però un fatto cruciale che spinse ad assegnare a questa data un valore simbolico e a farne la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) La guerra dell'Italia contro il nazifascismo non terminò il 251945. In questosi verificò però un fatto cruciale che spinse ad assegnare a questa data un valore simbolico e a farne la ...

Advertising

kfriedstripper : oggi vi racconto della mia maledizione perché ha colpito ancora. praticamente sono quattro anni che puntualmente ad… - BlItalia : RT @EdStarComics: Il n. 1 di MY SON IS PROBABLY GAY sarà disponibile dal 7 aprile! Un racconto adatto davvero a tutti, delicato e divertent… - sevenblog_it : L'Incontro avaro fra due personaggi di aprile, Alida Valli e Francisco Goya, parla di donne.… - CastelvecchiEd : RT @AlbMagna17: No, non sta 'andando tutto bene'. Il #COVID19 ha solo esacerbato disuguaglianze già visibili nell'economia italiana, allar… - SaiCheARoma : RT @mauromonti70: Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa: da questo verso di Gertrude Stein il racconto (anche per immagini) del Roseto… -