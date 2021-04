25 aprile e ' Bella ciao' | l' origine della canzone che piace a tutti

(Di sabato 24 aprile 2021)? "Ie trasarla me sgangiadomma/Oi sucar ciai sucar ciai sucar ciai ciai ciai/Ie trasarla me sgangiadomma/le castenghere isle coi". No, tranquilli, non siamo impazziti. Sono solo alcuni versi ...

Advertising

repubblica : 25 Aprile, l'omaggio della Scala: dieci variazioni di Bella Ciao sui social del teatro - TatinaRed : RT @MichelaMeloni1: A noi fregacazzo se c'è chi continua a rompere sul 25 aprile.... sono fascisti. W l'antifascimo W il 25 aprile W la… - we_ci65 : RT @MichelaMeloni1: A noi fregacazzo se c'è chi continua a rompere sul 25 aprile.... sono fascisti. W l'antifascimo W il 25 aprile W la… - EmilZatopek245 : RT @MichelaMeloni1: A noi fregacazzo se c'è chi continua a rompere sul 25 aprile.... sono fascisti. W l'antifascimo W il 25 aprile W la… - smendoliera : RT @Anpinazionale: Il 25 aprile concerto in streaming con 10 variazioni su Bella ciao promosso dalla Sezione ANPI del Teatro alla Scala e d… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Bella

Quotidiano.net

Sono solo alcuni versi diCiao in sinto piemontese, variante regionale della lingua usata tra i rom delle Alpi occidentali. E potremmo continuare, magari proponendo la versione in latino . ...Spero che le due vittorie di fila ci possano dare unaspinta: abbiamo dimostrato grande ... mra/gm/red 24 - Apr - 21 18:50 242021Un appuntamento nel nome di Stravinsky col maestro Daniele Gatti darà il via al Festival. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Nardella e dal sovrintendente Pereira. Gli eventi in diretta radiofo ...Un canto popolare o un canto dei partigiani? Ma questo brano, tradotto in 40 lingue, viene intonato anche allo stadio ...