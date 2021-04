25 aprile: Draghi domani a Altare Patria e via Tasso, poi a cerimonia Quirinale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - In occasione del 76esimo Anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio Mario Draghi domani, alle 10, sarà alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria, per poi spostarsi, alle 10.30, al Museo storico della Liberazione in via Torquato Tasso, dove è previsto un suo intervento. Infine, alle ore 12.10 parteciperà alla cerimonia al Palazzo del Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - In occasione del 76esimo Anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio Mario, alle 10, sarà alladi deposizione di una corona d'alloro all'della, per poi spostarsi, alle 10.30, al Museo storico della Liberazione in via Torquato, dove è previsto un suo intervento. Infine, alle ore 12.10 parteciperà allaal Palazzo del

Advertising

NicolaPorro : ?? #Coprifuocoalle22, #Draghi s’è accorto della cantonata, in FI cresce la fronda anti #Gelmini, tutti strombazzano… - AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - CorradinoMineo : Caffè del 24 aprile 2021 - tempostretto : L'Asm aveva annunciato la ripresa del servizio da lunedì 26 aprile. Tutto rinviato in attesa della zona gialla. Il… -