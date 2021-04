25 aprile 2021 85° anniversario della fondazione I Commercianti di Aprilia al servizio della città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) Cuore pulsante, idida sempre si sono messi alcomunità per una crescita e uno sviluppo culturale, sociale ed economico. Domani si celebra l’85°di un territorio singolare, difficile e grandissimo. Così idirievocano la storia: L’asse nord-sud (via dei Lauri, via degli Aranci), pensato come strada di penetrazione che congiunge la via Nettunense con la via Mediana (attuale SS 148 Pontina), era sfalsato a baionetta sulla piazza avendo come fondali, per chi accedeva alla piazza, la Torre civica e il Campanile.chiamata “The ...