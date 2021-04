Zona gialla per quasi tutte le regioni da lunedì, rischio rosso per Sardegna e Valle d’Aosta: i nuovi colori (Di venerdì 23 aprile 2021) L’allerta più alta solo per Sardegna e Valle d’Aosta. Oltre 16.200 nuovi contagi, 360 vittime. Ricoveri in calo Leggi su corriere (Di venerdì 23 aprile 2021) L’allerta più alta solo per. Oltre 16.200contagi, 360 vittime. Ricoveri in calo

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - MiC_Italia : Cultura, #MiC: dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire i musei e le aree archeologiche anche nel fine settima… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - liviofiorillo : RT @Corriere: ?? I nuovi colori delle regioni: solo due rischiano il rosso - SkyTG24 : Oggi i nuovi colori delle regioni, ecco chi spera di passare in zona gialla dal 26 aprile -