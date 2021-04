Zona gialla, molte regioni pronte a cambiare colore: attesa l’ordinanza del ministro Speranza (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì si attende il report dell’Iss per capire quante e quali regioni cambieranno colore dal prossimo lunedì. Dopo un mese di Zona arancione e Zona rossa, sono molte le regioni che ora attendono di tornare in Zona gialla, “riattivata” proprio dal 26 aprile. Le regioni che vogliono la Zona gialla Dal prossimo lunedì potremmo vedere una cartina colorata a maggioranza di giallo. Sono molte le regioni che, infatti, avrebbero un indice Rt inferiore a 1 e un’incidenza di casa sotto i 250 su mille abitanti. Sperano nella Zona gialla al momento Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì si attende il report dell’Iss per capire quante e qualicambierannodal prossimo lunedì. Dopo un mese diarancione erossa, sonoleche ora attendono di tornare in, “riattivata” proprio dal 26 aprile. Leche vogliono laDal prossimo lunedì potremmo vedere una cartina colorata a maggioranza di giallo. Sonoleche, infatti, avrebbero un indice Rt inferiore a 1 e un’incidenza di casa sotto i 250 su mille abitanti. Sperano nellaal momento Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ...

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - MiC_Italia : Cultura, #MiC: dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire i musei e le aree archeologiche anche nel fine settima… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - stampalibconsag : Zona gialla, regioni in attesa: chi rischia la zona rossa - LorenzoFasano5 : La Puglia passa direttamente da zona rossa a zona gialla -