Zona arancione, regole spostamenti e scuola da 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Zona arancione e nuove regole -su spostamenti, scuola, ristoranti- per Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 26 aprile. Le cinque regioni sono nella fascia intermedia, secondo l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. Quali sono le regole e i divieti? spostamenti – Il coprifuoco è in vigore dalle 22 alle 5. Fino al 15 giugno 2021, secondo l’ultimo decreto riaperture, in Zona arancione -all’interno dello stesso comune- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)e nuove-su, ristoranti- per Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 26. Le cinque regioni sono nella fascia intermedia, secondo l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. Quali sono lee i divieti?– Il coprifuoco è in vigore dalle 22 alle 5. Fino al 15 giugno 2021, secondo l’ultimo decreto riaperture, in-all’interno dello stesso comune- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità ...

Advertising

regionepiemonte : DA LUNEDÌ 26 APRILE IL #PIEMONTE PASSA IN ZONA GIALLA ?? Per la provincia di #Cuneo la misura sarà valida a partire… - Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - fanpage : Ora è ufficiale. Tutta Italia passa in zona gialla, eccetto sei Regioni - TgrRai : RT @TgrRaiVdA: Da lunedì la Valled'Aosta torna in zona arancione - pezslaugh : @Iperborea_ Dipende molto da come si comporteranno! Se se ne fregano delle regole (e non ci sono controlli seri) co… -