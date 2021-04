Zac Efron si è rifatto? Irriconoscibile ad un evento | la foto è virale

Leggi su sicksadworld

(Di sabato 24 aprile 2021) Per la Giornata Mondiale della Terra (tenutasi ieri 22 aprile) anche Zacha voluto fare la sua parte. Il divulgatore scientifico Bill Nye ha infatti coinvolto molte giovani star di Hollywood per sensibilizzare il mondo nella protezione del nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Durante la partecipazione all'Earth Day The Musical di Zactuttavia l'attenzione è ricaduta sull'aspetto dell'attore. Il nuovo aspetto di Zac, che ora ricorda più Ridge Forrester, ha scatenato un ampio dibattito sui social: Cosa si è fatto in faccia? Ha ritoccato qualcosa, si è gonfiato e sembra una bambola. Adesso è il Ken Umano, sembra sia fatto di gomma. Non sembra nemmeno lui, per fortuna i ricordi della sua vecchia bellezza rimangono intatti Si legge fra i tanti tweet.