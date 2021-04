Zac Efron si è rifatto? Irriconoscibile ad un evento, la foto è virale (Di sabato 24 aprile 2021) Per la Giornata Mondiale della Terra (tenutasi ieri 22 aprile) anche Zac Efron ha voluto fare la sua parte. Il divulgatore scientifico Bill Nye ha infatti coinvolto molte giovani star di Hollywood per sensibilizzare il mondo nella protezione del nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Durante la partecipazione all'Earth Day The Musical di Zac Efron tuttavia l'attenzione è ricaduta sull'aspetto dell'attore. Il nuovo aspetto di Zac Efron, che ora ricorda più Ridge Forrester, ha scatenato un ampio dibattito sui social: Cosa si è fatto in faccia? Ha ritoccato qualcosa, si è gonfiato e sembra una bambola.Adesso è il Ken Umano, sembra sia fatto di gomma.Non sembra nemmeno lui, per fortuna i ricordi della sua vecchia bellezza rimangono intatti Si legge fra i tanti tweet. Leggi su sicksadworld (Di sabato 24 aprile 2021) Per la Giornata Mondiale della Terra (tenutasi ieri 22 aprile) anche Zacha voluto fare la sua parte. Il divulgatore scientifico Bill Nye ha infatti coinvolto molte giovani star di Hollywood per sensibilizzare il mondo nella protezione del nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Durante la partecipazione all'Earth Day The Musical di Zactuttavia l'attenzione è ricaduta sull'aspetto dell'attore. Il nuovo aspetto di Zac, che ora ricorda più Ridge Forrester, ha scatenato un ampio dibattito sui social: Cosa si è fatto in faccia? Ha ritoccato qualcosa, si è gonfiato e sembra una bambola.Adesso è il Ken Umano, sembra sia fatto di gomma.Non sembra nemmeno lui, per fortuna i ricordi della sua vecchia bellezza rimangono intatti Si legge fra i tanti tweet.

PERCHÉ INVECE DI LEGGERE ZODIAC EDITION HO LETTO ZAC EFRON - ShivaProduzioni : Taika Waititi, Ricky Gervais e Zac Efron prestano le voci per un cortometraggio in stop motion che porta a riflette… - GQitalia : Comparso in un video ecologista, l'attore è stato vittima di critiche feroci per presunti ritocchi al viso - _iamgiiuliah_ : RT @chiamamigiorgia: La mia sulla questione: TUTTI abbiamo avuto almeno una volta dei problemi col nostro corpo, pure quella statua greca d…

Ultime Notizie dalla rete : Zac Efron Zac Efron, quando il body shaming colpisce un uomo Comparso in un video ecologista, l'attore è stato vittima di critiche feroci per presunti ritocchi al viso Brutta bestia il body shaming . Ormai lo sa perfino Zac Efron , a (ennesima) dimostrazione di quanto il fenomeno di criticare e commentare ferocemente l'aspetto sia in un certo senso tristemente egualitario: colpisce uomini e donne, a prescindere che ...

Zac Efron distrutto dalla chirurgia: 'Sembri una bambola gonfiabile' Ricordate quando Zac Efron con il suo faccino angelico era la star di High School Musical? Con il ciuffo ribelle e lo ...

