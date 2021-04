William e Kate Middleton, che festeggiano lo stesso giorno due (dei tre) figli (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il momento del dolore, la morte di Filippo d’Edimburgo, nella royal family torna il tempo di festeggiare. Almeno per far felici i bambini. E il 23 aprile, per il principe William e sua moglie Kate Middleton, è giorno di doppie celebrazioni in famiglia: per il terzo compleanno del piccolo Louis ma anche per l’onomastico del settenne primogenito George. In Inghilterra infatti il 23 aprile è la festa di san Giorgio. E il futuro re condivide il nome col patrono nazionale che, secondo la leggenda nata al tempo delle Crociate, sconfisse il Drago liberando il Paese dalla paura. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il momento del dolore, la morte di Filippo d’Edimburgo, nella royal family torna il tempo di festeggiare. Almeno per far felici i bambini. E il 23 aprile, per il principe William e sua moglie Kate Middleton, è giorno di doppie celebrazioni in famiglia: per il terzo compleanno del piccolo Louis ma anche per l’onomastico del settenne primogenito George. In Inghilterra infatti il 23 aprile è la festa di san Giorgio. E il futuro re condivide il nome col patrono nazionale che, secondo la leggenda nata al tempo delle Crociate, sconfisse il Drago liberando il Paese dalla paura.

Advertising

MandiSchu84 : RT @fiamma1990: Sogno una foto così per l’anniversario William e Kate ?????? - mariaporfy : RT @fiamma1990: Sogno una foto così per l’anniversario William e Kate ?????? - lizlightstup : Orgogliosa che I millenials e la generation z in Inghilterra supportino ancora sia Harry che William e soprattutto… - Wondergwarts : Quanto è cresciuto Louis, compie già 3 anni ???? me lo ricordo così bene appena nato lasciare l'ospedale con William… - iam_camilla98 : raga ma che bellino è il bimbo di Kate e William, Louis, cioè che principino ?? -