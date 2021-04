Whoopi Goldberg sta scrivendo un film di supereroi con protagonista una donna anziana

Advertising

afnewsinfo : Whoopi Goldberg scrive un film di supereroi su una anziana donna nera - Astralus : Whoopi Goldberg sta scrivendo un film con supereroi al femminile - cineblogit : Whoopi Goldberg sta scrivendo un film con supereroi al femminile - Ash71Pietro : Whoopi Goldberg sta scrivendo un film con supereroi al femminile - CamiSernagiotto : Whoopi Goldberg rompe i cliché con un film su una supereroina anziana e nera. Con questo nuovo progetto supera gli… -

30 ANNI FAFU LA PRIMA DONNA AFRO - AMERICANA IN CINQUANT'ANNI A VINCERE L'OSCAR COME MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA PER GHOST Sale la febbre da Oscar a soli due giorni dalla cerimonia, la ...Swayze lottò per avermi. Futuro Sister Act3 e supereroina nera Trent'anni fariceveva l'Oscar come miglior attrice non protagonista per 'Ghost ', il film da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e appunto la, nel ruolo della ...Whoopi Goldberg ha svelato che sta lavorando allo sviluppo di un nuovo film di supereroi con al centro una donna afroamericana anziana dotata di poteri. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 23/04/2021 ...