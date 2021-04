WhatsApp, nella nuova beta c’è finalmente la funzione che tutti aspettavano (Di sabato 24 aprile 2021) nuova beta per WhatsApp e una grande bella notizia per chi usa molto quest’app di messaggistica istantanea: si avvia la sperimentazione dei messaggi vocali velocizzati. Se partecipate al programma di beta testing di WhatsApp avete già la possibilità di sperimentare la nuova funzione relativa ai messaggi vocali: la velocità raddoppiata. Messaggi che durano dieci minuti? L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 aprile 2021)pere una grande bella notizia per chi usa molto quest’app di messaggistica istantanea: si avvia la sperimentazione dei messaggi vocali velocizzati. Se partecipate al programma ditesting diavete già la possibilità di sperimentare larelativa ai messaggi vocali: la velocità raddoppiata. Messaggi che durano dieci minuti? L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

NE0NDREQMS : ma per mettere whatsapp nero bisogna mettere tutto il telefono nella modalità dark? ??? - leonedorobg : Da Lunedì 26 Aprile potrete ritornare a gustare i piatti e le pizze del Leone d'Oro nella nostra veranda esterna co… - _Dioninzo : @graziealcazzooo @Mark33846202 @Farrah88760586 @alexebasta02 Io ho appena scritto passa sta canna su WhatsApp nella… - awskairipa : @ialwaysbeenslut non ho più nessun bilancia nella mia vita, solo te, quindi non posso più valutarvi ?? + CAGAMI SU WHATSAPP TI PICCHIO - yildizimd : RT @thedoctorIies: praticamente ieri sera siamo entrati nella loro chat privata di whatsapp -