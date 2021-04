Waterfront di Levante, le nuove linee guida di Renzo Piano (Di venerdì 23 aprile 2021) nuove linee guida per il Waterfront di Levante. Dalle prestazioni energetiche degli edifici, che dovranno essere a zero emissioni con pannelli fotovoltaici sui tetti, alle vetrate, che dovranno creare un effetto di “sospensione” e leggerezza, agli alberi del nuovo parco urbano, che saranno ad alto fusto e di specie autoctone della macchia mediterranea tra lecci, pini marittimi, palme e platani. La giunta comunale ha approvato, con una delibera, le nuove linee progettuali indicate dall’architetto Renzo Piano, che con il suo studio ha donato il progetto del Waterfront di Levante a Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Renzo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 23 aprile 2021)per ildi. Dalle prestazioni energetiche degli edifici, che dovranno essere a zero emissioni con pannelli fotovoltaici sui tetti, alle vetrate, che dovranno creare un effetto di “sospensione” e leggerezza, agli alberi del nuovo parco urbano, che saranno ad alto fusto e di specie autoctone della macchia mediterranea tra lecci, pini marittimi, palme e platani. La giunta comunale ha approvato, con una delibera, leprogettuali indicate dall’architetto, che con il suo studio ha donato il progetto deldia Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale....

FarodiRoma : Avviata la demolizione del Padiglione C della Fiera dove sorgerà il Waterfront di Levante ispirato dalle nuove line… - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Waterfront di Levante, approvate le nuove linee guida di Renzo Piano - - Mess_Marittimo : Via alla demolizione del Padiglione C - BJLiguria : Waterfront di Levante, approvate le nuove linee guida di Renzo Piano - - Stelle_Sport : Waterfront Levante: il Comune chiude contratti con CDS. Piciocchi: “PalaSport verso la rinascita” -