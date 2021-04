Warzone | ecco i dettagli sul nuovo aggiornamento del gioco

Leggi su zon

(Di venerdì 23 aprile 2021) Activision ha rilasciato la nuova patch contenente gli aggiornamenti per Call of Dutye Black Ops Cold War.cosa sapere Come da tradizione Call of Duty ha rilasciato una roadmap dei contenutie Black Ops Cold War. L’hype è enorme dato che, grazie alle roadmap, i giocatori potranno farsi agilmente un’idea su ciò che gli sviluppatori hanno in mente per il futuro del titolo. L’unica nota dolente della questione è che non esiste ancora una data ufficiale per i contenuti, ma Activision ci ha ampiamente abituati a questo modus operandi. Mappe multigiocatoreYamantau (6v6): al lancioDiesel (2v2, 6v6): al lancioStandoff (6v6): in-seasonDuga (Multi-Team): in stagione Modalità multiplayerEtà della pietra: lancioMulti-Team Elimination: in stagione Scorestreak multigiocatoreStrafe Run (lancio) ArmiPPSH-41 (SMG): ...