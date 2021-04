Von der Leyen: “A luglio sarà vaccinato il 70% della popolazione adulta dell’Ue. Nuovo contratto con Pfizer per 1,8 miliardi di dosi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sette adulti su dieci saranno vaccinati entro il mese di luglio. Lo sostiene Ursula von der Leyen, presidente della commissione Europea, che per la prima volta parla di luglio come obiettivo: finora si era limitata a indicare come termine la fine dell’estate. Il commissario all’Industria Thierry Breton aveva già parlato di luglio, ma non von der Leyen. “Con gli enormi sforzi di Pfizer/BioNTech, sono ora fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue già in luglio”, ha detto l’inquilina di Palazzo Berlaymont, in visita allo stabilimento di Pfizer a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio. “Questa settimana – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Sette adulti su dieci saranno vaccinati entro il mese di. Lo sostiene Ursula von der, presidentecommissione Europea, che per la prima volta parla dicome obiettivo: finora si era limitata a indicare come termine la fine dell’estate. Il commissario all’Industria Thierry Breton aveva già parlato di, ma non von der. “Con gli enormi sforzi di/BioNTech, sono ora fiduciosa che avremosufficienti per vaccinare il 70%già in”, ha detto l’inquilina di Palazzo Berlaymont, in visita allo stabilimento dia Puurs, nelle Fiandre, in Belgio. “Questa settimana – ha ...

Advertising

TgLa7 : #Ue, accordo con #PfizerBiontech per 1,8 mld dosi vaccino. Lo annuncia presidente della Commissione europea von der… - davidefaraone : Perché alla fine l’unica sedia che conta per Ursula von der Leyen è quella in cui si siede per vaccinarsi. - Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi in apertura dei lavori del webinar di ascolto con le organizzazioni della societ… - CiccioniSe : RT @rtl1025: ???? Grazie a partner forti e affidabili come #Pfizer e #BioNTech, la vaccinazione in #Ue sta accelerando. Sono fiduciosa che av… - fattoquotidiano : Von der Leyen: “A luglio sarà vaccinato il 70% della popolazione adulta dell’Ue. Nuovo contratto con Pfizer per 1,8… -