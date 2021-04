Von der Leyen: “A luglio il 70% adulti europei vaccinati” (Di venerdì 23 aprile 2021) Vaccini Europa Covid, ecco i numeri. “Con gli enormi sforzi di Pfizer/BioNTech, sono ora fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue già in luglio” dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in visita allo stabilimento di Pfizer a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio. E’ la prima volta che von der Leyen parla di luglio come obiettivo: finora si era limitata a indicare come termine la fine dell’estate. Il commissario all’Industria Thierry Breton aveva già parlato di luglio, ma non von der Leyen. “Questa settimana abbiamo superato i 150 milioni di dosi consegnate. Abbiamo superato 123 milioni di vaccinazioni. Siamo tra i primi tre per le vaccinazioni, dopo Usa e Cina”. L’Europa “produce vaccini per gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Vaccini Europa Covid, ecco i numeri. “Con gli enormi sforzi di Pfizer/BioNTech, sono ora fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell’Ue già in” dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in visita allo stabilimento di Pfizer a Puurs, nelle Fiandre, in Belgio. E’ la prima volta che von derparla dicome obiettivo: finora si era limitata a indicare come termine la fine dell’estate. Il commissario all’Industria Thierry Breton aveva già parlato di, ma non von der. “Questa settimana abbiamo superato i 150 milioni di dosi consegnate. Abbiamo superato 123 milioni di vaccinazioni. Siamo tra i primi tre per le vaccinazioni, dopo Usa e Cina”. L’Europa “produce vaccini per gli ...

