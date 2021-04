Volley | Superlega 2021 finale play-off gara4 Civitanova vuole chiudere ma Perugia può rialzarsi

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021) La Lubeè nella situazione ideale in questa serie didei-off scudetto di. Avanti 2-1, i marchigiani possonotra le mura amiche domani alle 18 incontro una Sir Safetyche in gara3 si è dovuta inginocchiare in fretta allo strapotere dei rivali e ora deve fare i conti con una situazione psicologica non semplice. I marchigiani partono con i favori del pronostico e sanno bene di essere l’ago della bilancia. La squadra di Gianlorenzo Blengini ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle tre partite fin qui disputate e l’impressione è che si proseguirà su questo piano anche da ora in poi. Quando la Lube riesce ad essere efficace in battuta e contenere l’efficacia del servizio di ...