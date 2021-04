Volley femminile, Valentina Diouf torna a giocare in Italia. L’opposto a Perugia (Di venerdì 23 aprile 2021) Valentina Diouf torna a giocare in Italia! Dopo due stagioni trascorse in Corea del Sud, con la casacca del KGC Ginseng, L’opposto riabbraccerà la nostra Serie A1. La 28enne, che in Asia è stata premiata come miglior realizzatrice e miglior opposto del torneo, ha accettato la corte della Bartoccini Fortinfissi Perugia. La lombarda, che si è sempre distinta per la altezza (ben 202 centimetri), ha giocato per l’ultima volta in Italia nel 2018, con la maglia di Busto Arsizio. Perugia diventa così la settima squadra della carriera di Valentina Diouf dopo Club Italia (2009-2011), Bergamo (2011-2014), Busto Arsizio (2014-2015 e 2016-2018), Modena (2015-2016), Bauru (2018-2019 in Brasile) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)in! Dopo due stagioni trascorse in Corea del Sud, con la casacca del KGC Ginseng,riabbraccerà la nostra Serie A1. La 28enne, che in Asia è stata premiata come miglior realizzatrice e miglior opposto del torneo, ha accettato la corte della Bartoccini Fortinfissi. La lombarda, che si è sempre distinta per la altezza (ben 202 centimetri), ha giocato per l’ultima volta innel 2018, con la maglia di Busto Arsizio.diventa così la settima squadra della carriera didopo Club(2009-2011), Bergamo (2011-2014), Busto Arsizio (2014-2015 e 2016-2018), Modena (2015-2016), Bauru (2018-2019 in Brasile) e ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Pallavolo femminile: Gaspari confermato sulla panchina della Saugella Monza Voglio però dire grazie a tutto lo staff, che mi ha aiutato nell'inserimento al Vero Volley, e a quelle persone che lavorano per questa realtà. Un pensiero particolare va a loro, che sono dietro le ...

Serie B2 volley femminile. La Conad batte Ozzano con una splendida rimonta e chiude seconda nel girone Si chiude con una bellissima vittoria in rimonta per la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora il calendario del Girone G2. Nel recupero della nona giornata, disputato mercoledì sera a Lido ...

Volley A1 femminile LA NAZIONE Volley femminile, Valentina Diouf torna a giocare in Italia. L’opposto a Perugia Le prime dichiarazioni della giocatrice: “Sono contenta di sposare il progetto di questa squadra , un progetto lungimirante in una città abituata a respirare volley. Qui sono passate ... CT della ...

Pallavolo femminile A2, il Volley Soverato pronto per due trasferte consecutive Due partite importanti e difficili allo stesso tempo, entrambe in trasferta, attendono ora le calabresi che domenica prossima sfideranno Mondovì e a seguire, mercoledì, recupero contro il Sassuolo.

