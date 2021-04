Volley | azzurri in raduno a Roma | fari puntati sul torneo olimpico

(Di venerdì 23 aprile 2021) Per la Nazionale italiana di pallavolo maschile la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo inizia oggi, con il tecnico Gian Lorenzo Blengini che ha sciolto le riserve sui convocati al primo stage della post-season, in programma da domenica 25 aprile. I quattordicisi raduneranno presso il CPO Giulio Onesti diper preparare al meglio i prossimi impegni, puntando gli occhi sula cinque cerchi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Il collegiale vedrà i convocati al completo da martedì 27 aprile, e terminerà dunque il prossimo 6 maggio. Ecco i convocati allo stage: Gabriele Nelli (Trentino)Mattia Bottolo e Marco Vitelli (Kioene Padova)Filippo Federici e Gianluca Galassi (VeroMonza)Oreste Cavuto (TopCisterna)Giulio Pinali e Francesco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Volley azzurri

ivolleymagazine

Glisi ritroveranno il prossimo 25 aprile a Roma per il primo collegiale (che durerà fino ... L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI Gabriele Nelli (Trentino) Mattia Bottolo e Marco Vitelli (...A guidare glidomenica ci sar per il vice di Blengini, il giovane coach di Vibo Valentia, ... L'elenco dei convocati Gabriele Nelli (Trentino), Mattia Bottolo e Marco Vitelli (Kioene ...I quattordici azzurri si raduneranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma per preparare al meglio i prossimi impegni, puntando gli occhi sul torneo a cinque cerchi, in programma dal 23 luglio all’8 ...Due talenti della Kioene Pallavolo Padova approdano in azzurro: Mattia Bottolo e Marco Vitelli sono stati infatti convocati per il primo raduno stagionale della Nazionale Maschile. I ragazzi di Chicco ...