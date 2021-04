Vodafone Special | 100 GB e minuti da 7 euro

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il clima si fa incandescente nella dura guerra tra operatori telefonici ed ancora una volta èad incalzare, con le sue imperdibili. Molti sono gli utenti che se la sono data a gambe levate e adesso il gestore rosso è intenzionato a riconquistarli con proposte alle quali non potranno rinunciare e vorranno tornare in. Siete impazienti? Scopriamole Nuove offerte100 Digital Editionillimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali 100 giga di traffico dati in rete 4G Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo Prezzo mensile di 9,99al mese con credito residuo o Smart Pay Dedicata ...

Riuscire a sovrastare un gestore come Vodafone è una delle sfide più impegnative per i vari provider che si occupano di telefonia in Italia. Qualcuno però ci sarebbe riuscito, riuscendo a portare via ...Vodafone rilancia le proprie offerte appartenenti alla gamma Special, nel tentativo evidentissimo di far tornare alla base i suoi vecchi clienti, oggi militanti tra le fila della "concorrenza".