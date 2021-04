Viva il decreto, anzi no che schifo il decreto: le mille giravolte di Salvini e della Lega (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi il Fatto Quotidiano si esibisce in un’impresa di grande difficoltà: mette assieme tutte le giravolte di Matteo Salvini e della Lega sul decreto riaperture. Segnalando che il Carroccio sulla norma ha cambiato idea in più occasioni. La storia comincia appena una settimana fa, quando il decreto fu preannunciato da Mario Draghi in conferenza stampa, Salvini era in estasi: “Finalmente! Ha prevalso il diffuso buonsenso”. E ancora: “Era il nostro obiettivo, si torna a vivere, a bersi un caffè non solo a mezzogiorno ma anche alle 7 di sera, a mangiare una pizza alle 8 e mezzo, a fare gli allenamenti sportivi. E con un calendario di aperture preciso ci sono delle date per piscine, palestre, cinema, matrimoni, teatri”. Insomma, con dono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi il Fatto Quotidiano si esibisce in un’impresa di grande difficoltà: mette assieme tutte ledi Matteosulriaperture. Segnalando che il Carroccio sulla norma ha cambiato idea in più occasioni. La storia comincia appena una settimana fa, quando ilfu preannunciato da Mario Draghi in conferenza stampa,era in estasi: “Finalmente! Ha prevalso il diffuso buonsenso”. E ancora: “Era il nostro obiettivo, si torna a vivere, a bersi un caffè non solo a mezzogiorno ma anche alle 7 di sera, a mangiare una pizza alle 8 e mezzo, a fare gli allenamenti sportivi. E con un calendario di aperture preciso ci sono delle date per piscine, palestre, cinema, matrimoni, teatri”. Insomma, con dono ...

