Vitalizi: Perilli, 'nessuna lezione da Formigoni, fieri di nostra battaglia solitaria' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Se, come dice Formigoni, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che contesta il ripristino del suo Vitalizio, vuol dire che siamo gli unici a combattere una battaglia per i principi della legalità, dell'equità sociale e dell'etica pubblica nelle istituzioni. E in ogni caso non accettiamo lezioni da chi è stato condannato in via definitiva per corruzione ai danni della sanità e di tutti i cittadini della Lombardia". Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli. "Secondo la sentenza della Commissione contenziosa del Senato, il Vitalizio a Roberto Formigoni dovrebbe essere restituito cancellando una delibera interna al Senato, fatta sulla scorta della legge Severino, che stabilisce un principio sacrosanto: i politici devono essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Se, come dice, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che contesta il ripristino del suoo, vuol dire che siamo gli unici a combattere unaper i principi della legalità, dell'equità sociale e dell'etica pubblica nelle istituzioni. E in ogni caso non accettiamo lezioni da chi è stato condannato in via definitiva per corruzione ai danni della sanità e di tutti i cittadini della Lombardia". Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca. "Secondo la sentenza della Commissione contenziosa del Senato, ilo a Robertodovrebbe essere restituito cancellando una delibera interna al Senato, fatta sulla scorta della legge Severino, che stabilisce un principio sacrosanto: i politici devono essere ...

Advertising

TV7Benevento : Vitalizi: Perilli, 'nessuna lezione da Formigoni, fieri di nostra battaglia solitaria'... - Aisha64417632 : RT @GianmarCorbetta: L'intervento in #Senato del nostro Gianluca Perilli contro la decisione della commissione #contenziosa di dare i #vita… - Coc53607510 : RT @laura_maffi: Gianluca Perilli:'daremo battaglia in tutte le sedi possibili per togliere i vitalizi,specie a persone condannate!' W M5S - giannissimo65 : RT @laura_maffi: Gianluca Perilli:'daremo battaglia in tutte le sedi possibili per togliere i vitalizi,specie a persone condannate!' W M5S - ladyalia : RT @GianmarCorbetta: L'intervento in #Senato del nostro Gianluca Perilli contro la decisione della commissione #contenziosa di dare i #vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizi Perilli Chi e perché ha restituito il vitalizio a Formigoni? Pagella Politica Vitalizi: Perilli, ‘nessuna lezione da Formigoni, fieri di nostra battaglia solitaria’ Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli. “Secondo la sentenza della Commissione contenziosa del Senato, il vitalizio a Roberto Formigoni dovrebbe essere restituito cancellando ...

Vitalizi, ok del Senato all'assegno a Del Turco. E i grillini vanno in tilt «La delibera Grasso-Boldrini è morta, sono davvero lontanissimi i tempi dei forconi sul tema dei vitalizi, che peraltro sono stati ... strilla in aula il senatore Perilli. «Chiederemo al Senato di ...

Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli. “Secondo la sentenza della Commissione contenziosa del Senato, il vitalizio a Roberto Formigoni dovrebbe essere restituito cancellando ...«La delibera Grasso-Boldrini è morta, sono davvero lontanissimi i tempi dei forconi sul tema dei vitalizi, che peraltro sono stati ... strilla in aula il senatore Perilli. «Chiederemo al Senato di ...